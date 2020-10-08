enrutat
Главная / В Пензе продолжается набор в группу по изучению татарского языка
В Пензе продолжается набор в группу по изучению татарского языка

В Пензе продолжается набор в группу по изучению татарского языка

в Новости, Слайдер, Образование и наука, Общество, Соотечественники, 08.10.2020 0 3

Обучение по татарскому языку при автономии татар Пензенской области продолжается… 4 октября под руководством опытного учителя татарского языка и литературы Янгуразовой Д.Р. начали изучение самостоятельных частей речи, особое внимание уделили местоимениям. Дәрес кызыклы һәм мавыктыргыч үтте!

У нашей группы появилась идея создания обучающего чата в WhatsApp. Дина Равильевна будет отправлять нам новые слова для изучения и запоминания, так мы будем пополнять свой словарный запас. Если и у тебя есть желание научиться разговаривать на родном языке, присоединяйся к нам! Занятия проходят каждое воскресенье с 14.00 до 16.00.

К чату WhatsApp можно присоединиться, написав на номер автономии +79272897117.

penza.tatar

Оставить комментарий

Адрес Вашей электронной почты не будет опубликованОбязательные поля отмечены *

*

Яндекс.Метрика 1992-2018 Бөтендөнья татар конгрессы, ОГРН 1031659011350 от 07.07.2000. Контакты. Политика конфиденциальности персональных данных
Все материалы сайта доступны по лицензии: Creative Commons Attribution 4.0 International.