В Пензе пройдет научно-практическая конференция, посвященной 100-летию со дня рождения Эдхяму Тенишеву

23 октября в офисе автономии прошло первое организационное совещание рабочей группы по проведению в г. Пензе первой международной научно-практической конференции, посвященной 100-летию со дня рождения нашего земляка Тенишева Э.Р.

Справка: Эдхям (Эдгем, тат. Әдһәм) Рахимович Тенишев — выдающийся советский ученый с мировым именем, крупнейший российский тюрколог, монголовед, доктор филологических наук, профессор, член-корреспондент АН СССР, член корреспондента РАН.

Заседание по организации и проведению масштабного мероприятия вёл Председатель автономии Туктаров Ж.З.. В состав рабочей группы вошли заместители Председателя автономии Мухамеджанова В.Ф., Самочкина Г.Х., Алюшев Р.Х., член автономии, известный историк и краевед, писатель Зюзин Ф.М.,

а также приглашенные гости-эксперты:

— Белорыбкин Г.Н. — доктор исторических наук, профессор, федеральный эксперт по сохранению историко-культурного наследия;

— Гурьянова Л.Б. — старший преподаватель кафедры «Русский язык и методика преподавания русского языка» ФГБОУ ВО «Пензенский государственный университет».

На совещании обсуждались вопросы, касающиеся основной концепции научно-практической конференции.

Подобного рода мероприятие пройдет в Пензе впервые и соберет на Сурской земле известных специалистов в сфере тюркологии, лингвистики и истории из РФ и стран ближнего зарубежья. Планируемые сроки проведения конференции — весна 2021г.

Мероприятие, посвященное 100-летию со дня рождения Тенишева Э.Р., пройдёт при поддержке Всемирного конгресса татар и Правительства Пензенской области

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