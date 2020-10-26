В Пензе пройдет научно-практическая конференция, посвященной 100-летию со дня рождения Эдхяму Тенишеву

23 октября в офисе автономии прошло первое организационное совещание рабочей группы по проведению в г. Пензе первой международной научно-практической конференции, посвященной 100-летию со дня рождения нашего земляка Тенишева Э.Р.
Справка: Эдхям (Эдгем, тат. Әдһәм) Рахимович Тенишев — выдающийся советский ученый с мировым именем, крупнейший российский тюрколог, монголовед, доктор филологических наук, профессор, член-корреспондент АН СССР, член корреспондента РАН.
Заседание по организации и проведению масштабного мероприятия вёл Председатель автономии Туктаров Ж.З.. В состав рабочей группы вошли заместители Председателя автономии Мухамеджанова В.Ф., Самочкина Г.Х., Алюшев Р.Х., член автономии, известный историк и краевед, писатель Зюзин Ф.М.,
а также приглашенные гости-эксперты:
— Белорыбкин Г.Н. — доктор исторических наук, профессор, федеральный эксперт по сохранению историко-культурного наследия;
— Гурьянова Л.Б. — старший преподаватель кафедры «Русский язык и методика преподавания русского языка» ФГБОУ ВО «Пензенский государственный университет».
На совещании обсуждались вопросы, касающиеся основной концепции научно-практической конференции.
Подобного рода мероприятие пройдет в Пензе впервые и соберет на Сурской земле известных специалистов в сфере тюркологии, лингвистики и истории из РФ и стран ближнего зарубежья. Планируемые сроки проведения конференции — весна 2021г.
Мероприятие, посвященное 100-летию со дня рождения Тенишева Э.Р., пройдёт при поддержке Всемирного конгресса татар и Правительства Пензенской области