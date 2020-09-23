В Пензе сыграли в игру «Мафия татарча»

22 сентября в офисе РОО «ТНКА Пензенской области» прошла первая в этом сезоне игра «Мафия татарча».

«Мафия» — это интеллектуальная психологическая командная игра, которая основана на живом общении. Приходит ночь, и город засыпает… Мирные жители спешат скорее оказаться дома, запирают двери и надеются, что их не настигнут те, кто всегда прячется во тьме. Удастся ли вам остановить безжалостных злодеев и спасти город? Или Вы – один из них?

Вечер вторника прошел очень душевно, за шутками и громкими спорами о том, кто же все-таки мафия в дружном кругу.

Членам молодёжного исполкома очень понравилась игра, и они выразили огромное желание встретиться еще раз для игры в «Мафию» и пообщаться на родном языке.