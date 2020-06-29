В Пензенской области Сабантуй проведут в режиме онлайн

В Пензенской области традиционный Сабантуй в 2020 году пройдет в режиме онлайн. Об этом в воскресенье, 28 июня, сообщил губернатор Иван Белозерцев на своих страницах в соцсетях.

Проведение мероприятий, приуроченных к окончанию весенних полевых работ, глава региона обсуждал с председателем татарской автономии области Жиганшой Туктаровым.

Уточняется, что онлайн-Сабантуй даст старт череде сельских праздников плуга, а в августе, если эпидемиологическая ситуация будет благополучной, проведут большой областной Сабантуй в селе Засечном.

«Мне очень нравится этот яркий, самобытный, наполненный особым колоритом праздник. Он любим не только татарами, в нем принимают участие представители всех народов, живущих в Пензенской области. В этом многообразии и единстве — наша сила», — высказался Иван Белозерцев

penzainform.ru