В Пензенской области состоялось тожественное открытие нового Дома культуры

29 октября 2020 года состоялось тожественное открытие нового Дома культуры в с.Решетино Пензенской области.

Среди почетных гостей были Губернатор Пензенской области Белозерцев И.А, генеральный директор ОАО «Транснефть» Камозин Р., депутат Законодательного собрания Пензенской области Глухова Л.В., председатель Татарской автономии Пензенской области Туктаров Ж.З., председатель ПРОО «Ак калфак» Васильева Э.Х.

Татарской песней и хлебом-солью встретили главу региона жители села Решетино. Они сами уже насмотрелись на свой новый культурный центр, теперь рады показать его гостям. В кабинетах вовсю кипит работа творческих кружков.

Дому культуры дали имя «Дружба», как нефтепроводу, пролегающему через Пензенскую область и еще десяток регионов.

Эльмира Васильева