В Пензенской области состоялся праздник татарского перемяча

В районном Доме культуры села Неверкино Пензенской области состоялся национально-культурный фестиваль «Татарский пярямяч».

Посетителей ждали красочно накрытые столы с традиционными татарскими кулинарными изделиями. Главным угощением был – виновник торжества – пярямяч. Здесь же и выставки народных умельцев и книжная выставка «книга – источник истории и культуры татарского народа» и мастер-класс «Пярямяч по-неверкински» из дрожжевого теста, профессионально подготовленный методистом села Октябрьское Г. Мясоутовой.

В числе почетных гостей на мероприятии присутствовали заместитель главы администрации Неверкинского района Наталия Акчурина, начальник отдела культуры администрации Неверкинского района Андрей Петряев, председатель общества татарской культуры Неверкинского района Давлятша Абдряшитов, председатель чувашской автономии Анатолий Архипкин, представитель исламского духовенства имам-хатыб Неверкинской Соборной мечети Исмаил хазрат Раджабов и др.

Поддержать районное торжество в Неверкине приехала делегация Регионального представительства Всемирной женской организации «АК КАЛФАК» во главе с председателем Эльмирой Васильевой.

Гостей ждала концертная программа. Зрителей порадовали выступления всех артистов. Уникальное выступление Зульфии Абузяровой очаровало с самого начала и вся концертная программа прошла на одном дыхании, ярко, колоритно, эмоционально насыщенно.

Кульминацией праздника стало широкое чаепитие с дегустацией татарских кулинарных шедевров. Праздник татарского пярямяча – удался.