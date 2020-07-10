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В Пензенской области запустили фотоконкурс «Татарочка-мишарочка»

В Пензенской области запустили фотоконкурс «Татарочка-мишарочка»

в Новости, Слайдер, Культура, Общество, Соотечественники, 10.07.2020 0 2

Во время предстоящего онлайн-Сабантуя Татарская автономия Пензенской области запускает фотоконкурс «Татарочка-мишарочка». Принять участие в конкурсе могут девушки-татарки от 18 лет, проживающие в Пензенской области.

Желающие участвовать должны до 10 августа загрузить свою фотографию в татарском национальном костюме или с предметом татарской одежды (калфак, платье и др.) с хештегом #ТАТАРОЧКАМИШАРОЧКА2020. Важно, чтобы профиль на время проведения конкурса был открыт. Победитель будет определен жюри до 14 августа.

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