В передаче «Татары мира» обсудили вековой путь Татарстана

На youtube-канале «Татары мира» продолжают знакомить зрителей с самыми важными событиями в татарском мире. В еженедельном выпуске цикла передач журналист Ярхамов Ильнур говорит о ТОП-3 важных событий для татар на сегодняшний день. В этот раз главной темой станет празднование 100-летия Татарской Автономной Советской Социалистической республики: вековой путь республики с потерями и приобретениями.

27 мая В Татарстане отпраздновали 100-летие ТАССР, однако мероприятия были отграничены в связи с распространением коронавирусной инфекции. Также ведущий отметил, что в этом году вековую дату отмечают в Чувашии и республике Марий Эл. Далее Ярхамом поговорит о том, каких мероприятий татарстанцам ждать в дальнейшем: будут ли проводиться сабантуи, а если нет, то что приготовили взамен? Не обойдет внимаем и мнения Всемирного конгресса татар.

kazanfirst.ru