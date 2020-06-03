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В передаче «Татары мира» обсудили вековой путь Татарстана

В передаче «Татары мира» обсудили вековой путь Татарстана

в Новости, Слайдер, Общество, Главные новости, 03.06.2020 0 4

В еженедельном выпуске речь пойдет о ТОП-3 важных событий для татар на сегодняшний день.

На youtube-канале «Татары мира» продолжают знакомить зрителей с самыми важными событиями в татарском мире. В еженедельном выпуске цикла передач журналист Ярхамов Ильнур говорит о ТОП-3 важных событий для татар на сегодняшний день. В этот раз главной темой станет празднование 100-летия Татарской Автономной Советской Социалистической республики: вековой путь республики с потерями и приобретениями.

27 мая В Татарстане отпраздновали 100-летие ТАССР, однако мероприятия были отграничены в связи с распространением коронавирусной инфекции. Также ведущий отметил, что в этом году вековую дату отмечают в Чувашии и республике Марий Эл. Далее Ярхамом поговорит о том, каких мероприятий татарстанцам ждать в дальнейшем: будут ли проводиться сабантуи, а если нет, то что приготовили взамен?  Не обойдет внимаем и мнения Всемирного конгресса татар.

kazanfirst.ru

 

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