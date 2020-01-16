В Перми запустили «Марафон татарского языка онлайн» по проекту «Татарча полиглот»

14 января татарская молодежная организация «Чак-Чак» опубликовала в группе Вконтакте первое задание марафона

2-3 раза в неделю организаторы будут выкладывать записи уроков, наглядный материал и упражнения для закрепления изученного материала.

Чтобы участвовать в марафоне, необходимо выполнить несколько учловий:

1) Заполнить анкету по ссылке https://vk.com/app5619682_-66584502

2) Подписаться на уведомления группы ВКонтакте, чтобы не пропускать уроки

Все участники, которые пройдут марафон, в конце получат сертификат.