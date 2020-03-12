В Пермском крае объявили сбор заявок на конкурс «Татар кызы — 2020»

К участию в конкурсе допускаются девушки в возрасте от 18 до 25 лет (включительно). Желающие принять участие в соревновании должны проживать на территории Пермского края.

С конкурсантками будут работать хореограф, специалисты по сценической походке, актерскому мастерству и сценической речи, парикмахеры, визажисты, стилисты, фотографы, преподаватели татарского языка и вокала.

Подготовительный этап конкурса также будет включать в себя следующие мероприятия:

мастер-класс по рукоделию, кулинарии, хореографии, вокалу, актерскому мастерству;

занятия по татарскому языку, литературе и истории татарского народа;

постановка и сбор групповых творческих номеров;

фотосессия участниц Конкурса в национальной тематике;

интеллектуальный этап Конкурса;

развлекательная программа.

Татарская молодежная организация Пермского края «Чак-Чак»