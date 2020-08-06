В Пермском крае состоится детский праздник, посвященный Курбан-байраму

Региональное Духовное Управление Мусульман Пермского края совместно с детским мусульманским центром «АЛИФ» приглашает всех желающих на детский праздник Курбан-байрам.

Как сообщает пресс-служба центра «АЛИФ», гостей ждёт квест-игра «По тропам Хаджа», а гостья праздника «Карамелька» сделает этот праздник ярким и праздничным. В завершении игры все дети получат подарки.

Мероприятие состоится 9 августа в 12:00 по местному времени на территории Балатовского Парка в Перми. Вход бесплатный.

По всем вопросам писать на номер +79194816173.

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