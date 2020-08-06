enrutat
Главная / В Пермском крае состоится детский праздник, посвященный Курбан-байраму
В Пермском крае состоится детский праздник, посвященный Курбан-байраму

В Пермском крае состоится детский праздник, посвященный Курбан-байраму

в Новости, Слайдер, Общество, Соотечественники, 06.08.2020 0

Региональное Духовное Управление Мусульман Пермского края совместно с детским мусульманским центром «АЛИФ» приглашает всех желающих на детский праздник Курбан-байрам.

Как сообщает пресс-служба центра «АЛИФ», гостей ждёт квест-игра «По тропам Хаджа», а гостья праздника «Карамелька» сделает этот праздник ярким и праздничным. В завершении игры все дети получат подарки.

Мероприятие состоится 9 августа в 12:00 по местному времени на территории Балатовского Парка в Перми. Вход бесплатный.

По всем вопросам писать на номер +79194816173.

ural.tatar

Оставить комментарий

Адрес Вашей электронной почты не будет опубликованОбязательные поля отмечены *

*

Яндекс.Метрика 1992-2018 Бөтендөнья татар конгрессы, ОГРН 1031659011350 от 07.07.2000. Контакты. Политика конфиденциальности персональных данных
Все материалы сайта доступны по лицензии: Creative Commons Attribution 4.0 International.