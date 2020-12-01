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В Пестрецах «Театральная неделя-2020» завершилась долгожданной премьерой

В Пестрецах «Театральная неделя-2020» завершилась долгожданной премьерой

в Новости, Слайдер, Национальная жизнь, Культура, Главные новости, 01.12.2020 0 5

Кульминацией театрального марафона стала премьера спектакля «Казан егетлэре» в исполнении народного театра «Балкыш». Вместе со зрителями в зале и онлайн трансляции постановку посмотрели более 8 000 человек.

На премьере был глава района Ильхам Кашапов, наши знаменитые земляки, представители Министерства культуры РТ, гости из Всемирного конгресса татар и многие другие. Все отметили талантливую игру актеров и удачный выбор пьесы. К слову, автор пьесы Мансур Гилязов тоже присутствовал на премьере. «Произведение было написано 30 лет назад. И здесь в Пестрецах оно нашло свою сцену!» — отметил автор после просмотра спектакля.

Всех руководителей коллективов, которые в течении недели выступали на сцене РДК, отметили подарками. В том числе режиссера народного театра » Балкыш» Фаниля Мисалова.

Наших земляков Народного артиста РТ Айдара Хафизова, Народную и Заслуженную артистку РТ Раушанию Юкачеву, писателя, Заслуженного работника культуры РТ Камиля Каримова наградили памятным знаком «100 лет образования ТАССР».

pestrecy-rt.ru

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