В Петербурге пройдет второй татарский медиафорум

Началась подготовка II Санкт-Петербургского татарского медиафорума (spbmf.tatar). Мероприятие запланировано на 31 октября и приурочено к празднованию 100-летия Татарской АССР. Организатором форума выступает информационный Портал татар Санкт-Петербурга и Ленинградской области (piter.tatar) при поддержке Постоянного представительства Республики Татарстан в городе Санкт-Петербурге и Ленинградской области и Клуба татарских журналистов Санкт-Петербурга.

Медиафорум призван способствовать дальнейшему эффективному развитию медиарынка и повышению профессионального уровня журналистов.

Мероприятие пройдет в онлайн формате и соберет журналистов, представителей СМИ, краеведов, блогеров, общественных деятелей, представителей татарских национально-культурных объединений Санкт-Петербурга и Ленинградской области, Татарстана, регионов России, представителей бизнес-сообщества для определения дальнейших механизмов взаимодействия в области популяризации и распространения информации о значимых событиях татар в регионе.

Медиафорум пройдет на платформе ZOOM с трансляцией на YouTube-канале портала “Питер Татар”.

Заявки на участие можно направить по электронной почте: eng376@yandex.ru (Катифа Гайнетдинова).

tatspb.tatarstan.ru