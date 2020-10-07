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В Петербурге пройдет второй татарский медиафорум

В Петербурге пройдет второй татарский медиафорум

в Новости, Слайдер, Общество, Панорама татарского мира, Соотечественники, 07.10.2020 0 8

Началась подготовка II Санкт-Петербургского татарского медиафорума (spbmf.tatar). Мероприятие  запланировано на 31 октября и приурочено к празднованию 100-летия Татарской АССР. Организатором форума выступает информационный Портал татар Санкт-Петербурга и Ленинградской области (piter.tatar) при поддержке Постоянного представительства Республики Татарстан в городе Санкт-Петербурге и Ленинградской области и Клуба татарских журналистов Санкт-Петербурга.

Медиафорум призван способствовать дальнейшему эффективному развитию медиарынка и повышению профессионального уровня журналистов.

Мероприятие пройдет в онлайн формате и соберет журналистов, представителей СМИ, краеведов, блогеров, общественных деятелей, представителей татарских национально-культурных объединений Санкт-Петербурга и Ленинградской области, Татарстана, регионов России, представителей бизнес-сообщества для определения дальнейших механизмов взаимодействия в области популяризации и распространения информации о значимых событиях татар в регионе.

Медиафорум пройдет на платформе ZOOM с трансляцией на YouTube-канале портала “Питер Татар”.

Заявки на участие можно направить по электронной почте: eng376@yandex.ru (Катифа Гайнетдинова).

tatspb.tatarstan.ru

 

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