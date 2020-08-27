В Петербурге пушечный выстрел даст старт Дням татарской культуры

В воскресенье, 30 августа, следуя традиции, полуденным выстрелом даётся официальный старт фестивалю, посвящённому Дням татарской культуры в Санкт-Петербурге и Ленинградской области.

В этот раз он приурочен также к празднованию 100-летия Татарской АССР. По инициативе Постоянного представительства Республики Татарстан право на исполнение полуденного пушечного выстрела будет предоставлено ветерану Великой Отечественной войны Миру Нигматуллину, «Жителю блокадного Ленинграда» Рахиму Теляшову и одному из старейших и известных деятелей татарского общественного движения Шамилю Алюшеву.

Финал праздничных мероприятий — 12 сентября. В этот день состоится трансляция онлайн-концерта с участием известных артистов и творческих коллективов Санкт-Петербурга и Ленинградской области, выступления официальных лиц, деятелей культуры и общественности. Полуденный выстрел — традиция в Севастополе, Санкт-Петербурге, Владивостоке, Красноярске и Кронштадте отмечать полдень. В Санкт-Петербурге он производится со стены Нарышкина бастиона Петропавловской крепости.

rt-online.ru