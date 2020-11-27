В Петербурге состоялась встреча с автором книги «Татары на берегах Невы»

Постоянный представитель Республики Татарстан Ренат Валиуллин встретился с писателем и автором книги «Татары на берегах Невы» Рахимом Теляшовым. Также во встрече принял участие ветеран татарского общественного движения, идейный вдохновитель издания и основной спонсор Шамиль Алюшев.

Целью встречи стал выход в свет основного тиража издания «Татары на берегах Невы» и подведение итогов совместной работы по подготовке и сбору информационного, исторического, фото материала рукописи.

Автор выразил благодарность Ренату Валиуллину и сотрудником Постпредства РТ за большую помощь в подготовке издания «Татары на берегах Невы» и вручил им книги с дарственными надписями.

Ранее, в рамках мероприятий, приуроченных 100–летию образования Татарской АССР, Постоянным представительством Республики Татарстан были организованы презентации издания, которые с большим успехом прошли в Санкт-Петербурге и Казани.

Напомним, что Рахим Теляшов в своей книге рассказывает и о современным периоде развития петербургского татарского общественного движения, который начался практически во второй половине 80-х годов с началом «перестройки» в стране, с широкими демократическими преобразованиями в общественно-политической и социально-экономической жизни российского общества, что немедленно сказалось на оживлении и активизации общественной деятельности петербургских татар. В городе друг за другом стали возникать национальные общественные организации, ежегодно начали проводить массовые национально-культурные проекты.

В книге излагается деятельность татарских национально-культурных, ветеранских, религиозных, женских, спортивных и других объединений. Книга также рассказывает о видных представителях татарского народа, внесших заметный вклад в экономику, науку и культуру Северной столицы.

Издание «Татары на берегах Невы» содержит много новой и полезной информации, ярко рассказывает об истории петербургских татар, об их активном участии в судьбе страны, об их громадном вкладе в оборону города-героя Ленинграда от фашистских захватчиков в годы Великой Отечественной войны. Труд Рахима Теляшова носит энциклопедический, научно-популярный, историко-лингвистический, информационно-познавательный характер, предназначены для широкого круга читателей.

По вопросу приобретения книги можно обратиться в Постоянное представительство Республики Татарстан.

tatspb.tatarstan.ru