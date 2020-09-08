В петербургской школе № 146 открыт Уголок мужества и стенд памяти, посвящённый поэту-герою Мусе Джалилю

В школе № 146 Калининского района Санкт-Петербурга состоялось открытие Уголка мужества и стенда Памяти «Помнить и не забыть!», посвящённый памяти несгибаемого солдата, поэта-патриота, великого сына татарского народа Мусы Джалиля.

Постоянное представительство Республики Татарстан в городе Санкт-Петербурге и Ленинградской области совместно с дочерью известного поэта-воина Мусы Джалиля Люцией Джалиловой был подготовленный проект, посвящённый 75-летию Победы в Великой Отечественной войне. С целью патриотического воспитания подрастающего поколения в средней общеобразовательной школе № 146 Калининского района Санкт-Петербурга был подготовлен стенд памяти «Помнить и не забыть! Герой Советского Союза Муса Джалиль», где освещена судьба поэта-воина.

Неоценимую помощь в создании проекта стенда оказала дочь Мусы Джалиля Люция Джалилова, которая предоставила фотографии из семейного альбома, делилась воспоминаниями об отце, консультировала по проекту будущего стенда. Портретное изображение Мусы Джалиля было специально изготовлено для Уголка мужества в виде барельефа поэта, которое выполнила скульптор Винера Абдуллина.

На церемонии открытия присутствовала дочь Мусы Джалиля Люция Джалилова, администрация школы и Калининского района Санкт-Петербурга, Постпредство РТ, ветераны, писатели, поэты, представители татарской общественности и учащиеся. Мероприятие проходило торжественно, под барабанный бой были внесены флаги России и Татарстана. Почтили минутой молчания память солдата Мусы Джалиля.

Выступая на церемонии открытия стенда отцу, дочь поэта Люция Джалилова не могла сдержать слёз. Она сердечно благодарила коллектив школы, Постпредство РТ, школьников и всех пришедших на торжество за память об её отце.

Слова признательности и тёплые приветствия от имени Татарстана и всех петербургских татар выразил Постоянный представитель Республики Татарстан Ренат Валиуллин и вручил Люцие Джалиловой памятный знак «100 лет образования Татарской Автономной Советской Социалистической Республики» за активную патриотическую работу и общественную деятельность.

Данная патриотическая акция станет «символом истории, символом мужества и героизма», новым свидетельством «плодотворных культурных связей между Санкт-Петербургом и Республикой Татарстан, крепнущей дружбы, проявлением искреннего уважения к героическим и драматическим страницам нашей общей истории», к их героям. Этими ценностями надо дорожить, всячески их развивать, воспитывать на подвиге таких героев, как Муса Джалиль, подрастающее поколение.

Школьники и учителя подготовили к открытию Уголка мужества литературную композицию, посвящённую жизни и творчеству Мусы Джалиля. В одном из стихотворений он писал: «Цель-то жизни в этом и заключается: жить так, чтобы и после смерти не умирать…». Действительно, даже после смерти поэт продолжает жить, жить в своих бессмертных стихах. Он будет жить в памяти народа, пока будут живы его стихи.

После возложения цветов к барельефу поэта гостей пригласили внутрь школьного комплекса и провели для них экскурсию. Администрация учебного учреждения в дальнейшем будет рассматривать открытие школьного музея Мусы Джалиля.

Завершилось мероприятие торжественным открытием Уголка мужества. Право перерезать красную ленту было предоставлено дочери Мусы Джалиля Люцие Джалиловой, директору школы Алексею Соболю и Постоянному представителю РТ Ренату Валиуллину.

Этот стенд будет данью памяти великому поэту и миллионам погибших в Великой Отечественной войне, а также даст возможность далёкому от войны поколению вернуться к истокам Мусы Джалиля и найти ответ на вопрос, как он стал певцом своего народа.

Постоянное представительство

Республики Татарстан в

городе Санкт-Петербурге и

Ленинградской области