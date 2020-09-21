В Петрозаводске изданы книжки-раскраски для детских садов «Рецепт дружбы»

Этнокультурный проект представили в Администрации города участникам научно-практической конференции, посвящённой 100-летию двух республик — Карелии и Татарстана.

1000 экземпляров учебных пособий для детских садов Карелии изданы в рамках проекта «Рецепт дружелюбного сотрудничества». Дидактические материалы, которые помогут педагогам познакомить ребят 5-7 лет с национальной кухней разных народов, были презентованы на встрече заместителя главы Администрации города — руководителя аппарата Дианы Евстигнеевой с гостями из Татарстана и участниками научно-практической конференции «Многообразие культур и многоконфессиональность — пути сотрудничества и взаимодействия».

Книжка-раскраска «Рецепт дружбы» включает рассказ о традиционных блюдах девяти народов, проживающих на территории республики, — азербайджанцев, армян, грузин, евреев, марийцев, поляков, татар, украинцев и эстонцев Карелии. Пособие основано на материалах сборника «Сердцем принять Русский Север» и подготовлено с использованием средств Фонда президентских грантов.

Проект «Рецепт дружелюбного сотрудничества» представила председатель КРОО «Общество татарской культуры «Чулпан» Фарида Фадеева. В обсуждении актуальных вопросов развития межнационального и межконфессионального взаимодействия также приняли участие первый заместитель муфтия Республики Татарстан Рустем хазрат Валлиулин, кандидат педагогических наук, доцент Казанского федерального университета Мадина Махмутова, ведущий научный сотрудник АНО «Голубые ели», доктор политических наук, профессор ПетрГУ, член Общественной палаты Карелии Мария Питухина, начальник городского управления общественных связей Жанна Малеева.

В программу научно-практической конференции был также включён методический семинар для специалистов дошкольных образовательных учреждений, ставших пилотными площадками проекта «Рецепт дружелюбного сотрудничества». Доцент кафедры дизайна и национальных искусств Казанского федерального университета Мадина Махмутова рассказала педагогам, как нужно выстраивать обучение детей, чтобы сформировать корректное представление о разных аспектах традиционной культуры народов России.