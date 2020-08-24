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В почтовые отделения Ульяновской области поступили в продажу конверты с изображением Кул Гали

В почтовые отделения Ульяновской области поступили в продажу конверты с изображением Кул Гали

в Новости, Слайдер, Соотечественники, 24.08.2020 0 8

В почтовые отделения Ульяновской области поступили в продажу художественно маркированные конверты с изображением памятника выдающемуся булгарскому поэту-гуманисту Кул Гали. Конверты были изготовлены Издательским Торговым Центром «Марка» (Москва) по обращению Ульяновской просветительской Общественной организации «Булгарское возрождение».

26 июня в День областного Сабантуя Губернатор Ульяновской области Сергей Морозов по просьбе членов организации провел торжественное гашение конверта, так как Сергей Иванович оказал большую поддержку и помощь в установке памятника выдающемуся булгарскому поэту-гуманисту Кул Гали в Ульяновске.

Председатель Совета просветительской организации «Булгарское возрождение» руководитель Ульяновского регионального отделения ООД «РИН» Шаукат Богданов от имени организации вручил Сергею Морозову Благодарственное письмо.

Такие же письма были вручены Директору Управления Федеральной почтовой службы России по Ульяновской области А.А. Игрушкину и председателю общества филателистов Ульяновской области Д.А. Устинову за содействие в издании художественного маркированного конверта с изображением памятника Кул Гали в Ульяновске, тираж которого составил 500 тыс. штук.

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