В Москве состоялась рабочая встреча с активистами татарских общественных организаций Московского региона

В Полномочном представительстве РТ в РФ 29 сентября состоялась рабочая встреча с активистами татарских общественных организаций Московского региона.

Присутствующие подвели итоги деятельности Полпредства за I–III кварталы текущего года, подняли вопрос предстоящей переписи населения в Московском регионе, а также обсудили Послание Президента Республики Татарстан Р.Н.Минниханова.

В результате продуктивной совместной работы, несмотря на пандемию и связанные с ней ограничения, усилиями татарских организаций в Москве как онлайн, так и офлайн реализован ряд социально значимых проектов по работе с ветеранами и молодежью, ведется активная работа по сохранению татарского духовного наследия и увековечиванию памяти героев-татар, отличившихся на службе Родине. Запланированные на IV квартал мероприятия единогласно приняты в работу.

Для оперативного решения возникающих вопросов и координации действий принято решение создать Совет, в который войдут 7 представителей различных общественных организаций, представляющих интересы московских татар.

Автономия татар Москвы