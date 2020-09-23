В Полпредстве Татарстана презентовали книгу о советском дипломате Кариме Хакимове

В Полномочном представительстве Республике Татарстан в РФ презентовали книгу «Карим Хакимов: летопись жизни». Она издана к 130-летию со дня рождения выдающегося советского дипломата, установившего связи СССР с мусульманским Востоком.

Автор книги – советский и российский дипломат, посол по особым поручениям МИД РФ Олег Озеров.

Открыл встречу заместитель Премьер-министра Республики Татарстан – Полномочный представитель РТ в РФ Равиль Ахметшин. Он подчеркнул, что Полномочный представитель Советской России в арабских странах Карим Абдрауфович Хакимов внес значительный вклад в установление добрых отношений между молодым Советским Союзом и арабо-персидским миром. «Буквально на днях презентация книги Олега Борисовича с большим успехом прошла в Институте востоковедения РАН в Москве. Очень рады, что сегодня об этой книге с ее автором мы говорим здесь, в Полпредстве Татарстана», – подчеркнул Равиль Калимуллович.

Он также отметил, что в год 100-летия образования ТАССР сотрудники Полпредства посетили мемориальное кладбище «Коммунарка», где покоится тело выдающегося дипломата. В 1938 году 45-летний Хакимов был репрессирован и расстрелян. В 1956 году его посмертно реабилитировали.

На месте «Коммунарки» с 1937 по 1941 годы функционировал одноимённый расстрельный полигон, спецобъект НКВД СССР, в котором в ходе репрессий производились расстрелы и захоронения людей, приговорённых к смертной казни. На «Стене памяти» кладбища выбито имя Карима Абдрауфовича Хакимова, а также дата его смерти – 10.01.1938. Всего в вереницу стендов вошло 6 609 имен. Они выявлены по расстрельным актам в Центральном архиве ФСБ.

В некоторых источниках указано, что, возможно, тело покоится на Бутовском полигоне. По словам Олега Озерова, этот вопрос требует изучения.

Олег Борисович отметил, что к написанию книги побудило его пребывание в течение семи лет в качестве Посла России в Саудовской Аравии.

«Тем, что сделал Карим Хакимов, может гордиться и Башкортостан, где он родился, и Татарстан, поскольку он сам себя называл татарином, и в то же время, я думаю, вся страна – это национальный герой. Он сделал большое общегосударственное дело, которое живет до сих пор. И он достоин и книги, и памяти, и чествований», — подчеркнул автор книги.

Он отметил, что история жизни Карима Хакимова – исключительно поучительна и как выдающегося дипломата, человека из низов поднявшегося к вершинам мировой политики, и как отражение исторических процессов, которые проходили в досоветской и советской России. «Очень многое из этой истории, бесценного опыта, мы можем почерпнуть для сегодняшнего дня», — сказал Олег Борисович.

«Иные за верность своим убеждениям и верность выбранной линии поведения платят карьерой, сменой направления деятельности, но К.А. Хакимов был расстрелян, и очевидно, что это так или иначе было связано с его дипломатической работой на саудовском направлении», — говорит автор.

Первый заместитель Председателя Совета муфтиев России Рушан хазрат Аббясов отметил, что Карим Хакимов, как мусульманин, наряду с государственной дипломатией на протяжении всей жизни вел и народную дипломатию, распространяя в обществе атрибуты, присущие любому верующему сердцу – человеколюбие и благонравие. «Мы – религиозные деятели современности также ведем народную, духовную дипломатию, распространяя гуманистические ценности ислама, гармонизируя отношения в многонациональном и многорелигиозном обществе России», — добавил он и предложил провести презентацию книги и в стенах Московской соборной мечети, чтобы как можно больше имамов узнали о жизненном пути, личных качествах и вкладе Карима Хакимова.

В книге Олега Озерова приведены малоизвестные факты биографии Хакимова, связанные с его дипломатической деятельностью. Например, автор рассказывает о том, как дипломат в одиночку отправился ночью через пустыню к королю Саудовской Аравии Абдельазизу, чтобы вручить тому верительные грамоты для установления отношений и опередить англичан. Также благодаря помощи Карима Хакимова на Всемирном мекканском конгрессе делегации из различных мусульманских государств признали короля Абдельазиза как Хранителя двух святынь — Мекки и Медины.

Благодаря глубокому знанию истории, традиций, обычаев арабов, необычайному такту, умению расположить к себе людей Хакимов пользовался у йеменцев и саудовцев большим уважением. Арабы удивлялись его уровню владения их языком, умению глубоко, витиевато излагать мысли.

В ходе установления дипломатических отношений СССР с арабскими странами Карим Хакимов организовал поставки жизненно необходимых товаров и продуктов из СССР, а также оказание медицинской помощи населению.

Книга Олега Озерова закрывает большой пробел, существующий в ранее изданных многочисленных работах других авторов, посвященных Хакимову. Автор уделил внимание туркестанским и персидским страницам деятельности дипломата, предшествовавшей его аравийскому периоду.

Во встрече приняли участие член Совета Федерации ФС РФ, заместитель Председателя Группы стратегического видения «Россия-исламский мир» Фарит Мухаметшин, председатель Общероссийской общественной организации «Ассоциация российских дипломатов» Игорь Халевинский, российские дипломаты – Андрей Бакланов, Башир Мальсагов, Энварбик Фазельянов, заместитель генерального директора ВГТРК Рифат Сабитов, заместитель начальника Департамента по взаимодействию с религиозными организациями Управления Президента РФ по внутренней политике Алмаз Файзуллин, заместитель директора Департамента внешнеполитического планирования МИД РФ Айдар Аганин, ведущий научный сотрудник Института востоковедения РАН Фарид Асадуллин, депутат Госдумы РФ Ирек Зиннуров, представители научных кругов — историки, востоковеды, общественность.

tatmsk.tatarstan.ru