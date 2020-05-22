В последний день Рамазана в прямом эфире муфтий Татарстана обратится к верующим и завершит хатм Куръана

23 мая, в последний 30-ый день Священного месяца Рамадан, в прямом эфире из Галеевской мечети муфтий Татарстана Камиль хазрат Самигуллин обратится к верующим по случаю наступающего Ураза-байрама и завершит хатм Куръана — полное прочтение Священной Книги. В течение всего месяца хатм, старт которому дал сам Камиль хазрат, совершали татарские Куръан-хафизы Булат хазрат Мубараков, Ильнур хазрат Хайруллин и Нурислам хазрат Валиуллин. Джуз за джузом они ежедневно читали аяты Калям Шарифа по кыраату хафса от Асыма, а также рассказывали хадисы о Рамадане. Завтра в последний 30-ый джуз Куръана в прямом эфире вновь прочитает глава мусульман Татарстана и, таким образом, завершит хатм.

За онлайн-трансляцией можно будет следить с 12.30 часов на официальном сайте ДУМ РТ в рубрике «Рамазан 2020: все, что нужно знать» и в прямом эфире в официальном аккаунте ДУМ РТ в Инстаграмме: @dum_rt.

Наш любимый Пророк Мухаммад ﷺ сказал: «Тот кто послушает один аят из Куръана, тому будет записана двойная награда, а тому, кто читает Куръан, будет дарован свет в День воскрешения».

dumrt.ru