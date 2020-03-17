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В Постоянном представительстве обсудили издание новой книги «Татары на Невских берегах»

В Постоянном представительстве обсудили издание новой книги «Татары на Невских берегах»

в Новости, Слайдер, Культура, Общество, Соотечественники, 17.03.2020 0

Постоянный представитель Республики Татарстан в городе Санкт-Петербурге и Ленинградской области Ренат Валиуллин провел встречу с заместителем председателя ТНКА Санкт-Петербурга, меценатом Шамилем Алюшевым и журналистом, писателем, краеведом и общественным деятелем Рахимом Теляшовым.

На встрече обсудили вопросы культурно-просветительского характера и концепцию новой книги, под рабочим названием «Татары на Невских берегах», основные моменты ее  содержания и фотоматериалы, которые будут использованы в работе.

Эта монография готовилась автором на протяжении долгого времени, основываясь на достоверных источниках и воспоминаниях современников. Книга получается очень содержательной, с множеством иллюстраций и фотографий. Бесспорно, этот труд станет большим вкладом в раскрытие неизвестных страниц в истории татар региона.

Большое внимание в своем творчестве Р. Х. Теляшов уделяет исторической теме – правдивому освещению истории и культуры татарского народа. Он автор трудов «Золотая Орда: полемические заметки», «От индейцев и гуннов до Золотой Орды», «Татарская община Санкт-Петербурга. К 300-летию города», «Татары в Великой Отечественной войне и блокаде Ленинграда»,  которая отражает историю петербургских татар, об их активном участии в судьбе страны,  об их громадном вкладе в оборону города-героя Ленинграда и др.

Рахимом Теляшовым были написаны и изданы книги: «Татарская община Санкт-Петербурга. К 300-летию города», «Татары в Великой Отечественной войне и блокаде Ленинграда»,  которая отражает историю петербургских татар, об их активном участии в судьбе страны,  об их громадном вкладе в оборону города-героя Ленинграда.  К 60-летию Великой Победы и 1000-летию Казани», «Татарская община Санкт-Петербурга и Ленинградской области. Портретная галерея».

tatspb.tatarstan.ru

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