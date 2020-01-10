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В Постоянном представительстве обсудили вопросы работы портала татар Санкт-Петербурга и Ленинградской области

В Постоянном представительстве обсудили вопросы работы портала татар Санкт-Петербурга и Ленинградской области

в Новости, Слайдер, Общество, Соотечественники, 10.01.2020 0 1

Сегодня, Постоянный представитель Республики Татарстан в городе Санкт-Петербурге и Ленинградской области Ренат Валиуллин провел встречу с создателем портала татар Санкт-Петербурга и Ленинградской области Равилем Закировым и краеведом-экскурсоводом Зухрой Ахметзяновой.

На встрече обсудили вопросы работы портала, его совершенствования и новостные темы.

В свою очередь, Равиль Закиров рассказал о своих планах по совершенствованию портала и новом мобильном приложении «Питер Татар», которое доступно на платформах iOS и Android.

Зухра Ахметзянова рассказала о себе, своей деятельности и готовности сотрудничать с постоянным представительством, а также, свои идеи для создания совместных культурных проектов.

Портал татар Санкт-Петербурга и Ленинградской области начал свою работу во второй половине 2019 года и получил большую аудиторию читателей, с положительными отзывами и откликами.

tatspb.tatarstan.ru

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