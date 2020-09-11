В Постоянном представительстве открылась выставка Полины Илюшкиной «Мой славный Татарстан»

10 сентября в 13 часов в Постоянном представительстве Республики Татарстан в городе Санкт-Петербурге и Ленинградской области состоялось открытие музыкально- художественной выставки Полины Илюшкиной совместно с оркестром Renaissance «Мой славный Татарстан», посвящённой 100-летию образования ТАССР.

Полина Илюшкина родилась в 1990 г. в Казани. В 2005-2009 гг. училась в КХУ им. Н.И. Фешина. В 2015 г. окончила МГАХИ им. В.И. Сурикова. В 2018 г. была принята в Творческие мастерские Российской академии художеств в г. Казани. Полина Илюшкина является членом Творческого Союза Художников России (Международной федерации художников), Союза Художников России (Международной Ассоциации Изобразительных искусств при ЮНЕСКО).

Полина Илюшкина провела ряд персональных выставок в Москве, Казани, Альметьевске, Германии, а также коллективные выставки в Китае, Южной Корее, Египте, Венгрии, Словакии, Сербии, Италии и др. Произведения художницы находятся в фонде Российской академии художеств, государственных и частных собраниях в России и за рубежом.

На открытии выставки Полина Илюшкина рассказала о своей творческой деятельности и современном искусстве. В завершении стороны договорились о дальнейшем сотрудничестве и организации последующих выставок художницы в Постоянном представительстве Республики Татарстан в городе Санкт-Петербурге и Ленинградской области. От имени Представительства Полине Илюшкиной вручили Благодарственное письмо, в котором поблагодарили за творчество и пожелали успехов в профессиональной деятельности.