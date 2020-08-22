В Постоянном представительстве прошла встреча с художником Рашидом Абдульмяновым

Заместитель Постоянного представителя Республики Татарстан в Санкт-Петербурге и Ленинградской области Дамир Сабиров провёл встречу с петербургским художником Рашидом Абдульмяновым.

Рашид Абдульмянов родился в Ульяновской области в 1968 году. Учился в Карсунской школе-интернате, окончил Ульяновское Высшее Военное командное училище связи имени Г.К. Орджоникидзе. Кроме военных наук, интересовался живописью, психологией и историей. Творчеством начал заниматься с 2000 года, писал картины маслом с местными видами гор и делал реалистичные копии из красной глины, священной для мусульман Сулейман горы. Стиль, в котором работает художник — Дзен. Это восточный минимализм – передача глубинного смысла при помощи минимальных художественных средств.

Художник Рашид Абдульмянов провёл четыре персональные выставки. Выставка «Буревестник» прошла в знаменитой галерее «Борей» в 2018 году и «Голубая гостиная» Союза художников Санкт-Петербурга в 2019 году. Выставка «Тишина» была проведена в «Центре книги и графики» в 2019 году. В Китайском культурном центре Санкт-Петербурга выставка «Главный калибр» продлилась с 8 февраля 2019 года до 30 октября 2019 года.

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