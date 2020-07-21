В Постоянном представительстве прошла встреча с руководителем МООИ «Родничок надежды»

В Постоянном представительстве Республики Татарстан в городе Санкт-Петербурге и Ленинградской области Ренат Валиуллин провёл встречу с руководителем Межрегиональной общественной организации инвалидов «Родничок надежды» Риммой Жилевич и журналистом, блогером, общественным деятелем Катифой Гайнетдиновой.

Римма Жилевич – руководитель МООИ «Родничок надежды» с 2012 года. Также является танцевальным терапевтом, бухгалтером, волонтёром. Награждена Золотым Почётным знаком «Общественное признание».

Организация «Родничок Надежды» официально зарегистрирована 01.07.2004 г., но работа ведётся с 1997 с семьями, имеющими детей-инвалидов.

Миссия МООИ «Родничок Надежды» — защита прав и интересов семей с детьми с ограниченными возможностями здоровья, организация взаимодействия с властью и лоббирование интересов целевой группы, поддержка членов Организации.

Развитие творческого потенциала ребёнка – главная задача «Родничка надежды». Совместное создание арт-объектов, изготовление подарков родным своими руками даёт возможность детям с ограничениями по здоровью заявить о своих безграничных творческих ресурсах и своим личным примером позитивно-активного отношения показать всему миру, насколько примитивны сложившиеся в обществе «установки».

Дети, посещающие организацию, приняли участие в открытом онлайн-конкурсе детского рисунка «Любимый Татарстан», который проходит с 20 июня по 30 августа 2020 г., посвящённый 100-летнему юбилею образования Татарской АССР.

В прошлом году в Лечебно-учебном реабилитационном центре «Ярдэм» г. Казани прошли реабилитационные курсы инвалидов-колясочников из МООИ «Родничок надежды». В этом году планируется провести такие же курсы реабилитации.

На встрече Римма Жилевич вручила Ренату Валиуллину подарок, сделанный руками детей, посещающих «Родничок надежды».

В завершении стороны обсудили организацию новой группы для детей с ограниченными возможностями и наметили дальнейший план совместных действий.

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