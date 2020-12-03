В Постоянном представительстве Республики Татарстан прошли мастер-классы самобытной национальной культуры и искусства

В Постоянном представительстве Республики Татарстан в городе Санкт-Петербурге и Ленинградской области прошли мастер-классы СПб общественной организации татарских женщин «Ак калфак-Нева». При поддержке Постпредства Республики Татарстан совсем недавно открывшаяся художественная выставка «100-летию Республики Татарстан посвящается» положила начало реализации их творческих начал. Мастер-классы самобытной национальной культуры и искусства является частью познавательно-творческого проекта «Петербург-Казань», который был инициирован «Ак калфак-Нева». Искусством создавать красоту во всех ее проявлениях славятся татарские женщины. Где, как не на мастер-классах можно перенять друг у друга навыки национальной вышивки и изображения ярких букетных цветов.

Активистка женского движения Фарида Гренда успешно реализует свои навыки художника и дизайнера в Совете «Ак калфак-Нева». За последнее время она самостоятельно овладела мастерством тамбурной вышивки и приняла участие в онлайн конкурсе «Сто вышитых полотенец к 100-летию Татарстана». Она показала этот способ вышивки татарского национального узора при помощи крючка или иголки.

Участница многих своих персональных выставок, талантливая петербургская художница Эльмира Мустафина, на одном дыхании провела свой мастер-класс «Акварель по мокрому. Цветы». Под ее поверье о магической силе пионов, участницы стали творить чудеса на влажной бумаге. Словно на мокром асфальте после дождя, ожили раскрывшиеся бутоны пышных пионов и подтянутые синеглазые и пурпурные ирисы.

Эти мастер-классы стали преддверьем культурно-просветительского проекта «Татарская гостиная» на тему «Татарский национальный узор». Показ получившихся работ на предстоящем мероприятии в библиотеке национальных литератур несомненно вызовет живой интерес и станет его органической составляющей.

Участники мероприятия от имени общественной организации «Ак калфак-Нева» выразили благодарность Представительству за поддержку проекта «Петербург-Казань» и возможность проведения мастер-классов.

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