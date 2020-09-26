В Постоянном представительстве Республики Татарстан в Свердловской области прошла акция «Татарча диктант»

В образовательном центре «Института Каюма Насыри» в Екатеринбурге при Постпредстве РТ в Свердловской области 26 сентября прошла​ акция по проверке грамотности на татарском языке «Татарча диктант». Организаторами​ акции добровольного диктанта выступили​ Исполнительный комитет международного союза “Всемирного конгресса татар”, Всемирный форум татарской молодежи, Казанский (Приволжский) Федеральный Университет, Институт филологии и межкультурной коммуникации; Телерадиокомпания «Новый Век».

Организаторы отмечают, что подобная акция​ повысит интерес к грамотному правописанию, владению литературным татарским, самопроверке орфографических и грамматических ошибок. Целью акции является популяризация татарского языка за пределами Татарстана.

Диктант писали в Ачитском, Артинском городском округе, Нижнесергинском муниципальном районе, Красноуфимском округе, городе Верхня Пышма, Серов, Октябрьский Свердловской области. Из-за эпидемиологической обстановки, связанной с распространением CoViD-19 большинство жителей писали в онлайн формате. Количество принявших участие в образовательной акции будет известно позже.

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