В Постоянном представительстве Республики Татарстан в Свердловской области прошла акция «Татарча диктант»

В образовательном центре «Института Каюма Насыри» в Екатеринбурге при Постпредстве РТ в Свердловской области 26 сентября прошла акция по проверке грамотности на татарском языке «Татарча диктант». Организаторами акции добровольного диктанта выступили Исполнительный комитет международного союза “Всемирного конгресса татар”, Всемирный форум татарской молодежи, Казанский (Приволжский) Федеральный Университет, Институт филологии и межкультурной коммуникации; Телерадиокомпания «Новый Век».
Организаторы отмечают, что подобная акция повысит интерес к грамотному правописанию, владению литературным татарским, самопроверке орфографических и грамматических ошибок. Целью акции является популяризация татарского языка за пределами Татарстана.
Диктант писали в Ачитском, Артинском городском округе, Нижнесергинском муниципальном районе, Красноуфимском округе, городе Верхня Пышма, Серов, Октябрьский Свердловской области. Из-за эпидемиологической обстановки, связанной с распространением CoViD-19 большинство жителей писали в онлайн формате. Количество принявших участие в образовательной акции будет известно позже.