В Постоянном представительстве РТ обсудили развитие побратимских связей между муниципалитетами

В Санкт-Петербурге состоялась встреча Постоянного представителя Республики Татарстан в городе Санкт-Петербурге и Ленинградской области Рената Валиуллина с помощником руководителя Общественной приёмной Председателя Партии «Единая Россия» Д.А. Медведева в городе Санкт-Петербурге Эльмирой Аксяитовой.
Обсудили проекты, организованные татарскими общественными организациями и вопросы дальнейшего развития побратимских связей между районами Санкт-Петербурга, Ленинградской области и Республики Татарстан. Успешный опыт работы подобных соглашений позволяет заложить качественно новую основу для организации более динамичного информационного, технического, профессионального сотрудничества между регионами, является инструментом для старта совместных проектов.
Постоянное представительство Республики Татарстан проводит планомерную работу по развитию горизонтальных связей между Санкт-Петербургом, Ленинградской областью и Республикой Татарстан. В современных условиях развития российского общества сотрудничество между органами местного самоуправления может стать важным фактором выживания и конкурентоспособности территорий.