В Постоянном представительстве РТ обсудили развитие побратимских связей между муниципалитетами

В Санкт-Петербурге состоялась встреча Постоянного представителя Республики Татарстан в городе Санкт-Петербурге и Ленинградской области Рената Валиуллина с помощником руководителя Общественной приёмной Председателя Партии «Единая Россия» Д.А. Медведева в городе Санкт-Петербурге Эльмирой Аксяитовой.

Обсудили проекты, организованные татарскими общественными организациями и вопросы дальнейшего развития побратимских связей между районами Санкт-Петербурга, Ленинградской области и Республики Татарстан. Успешный опыт работы подобных соглашений позволяет заложить качес­твенно новую основу для организации более динамичного информа­ционного, технического, профессионального сотрудничества между регионами, является инструментом для старта совместных проектов.

Постоянное представительство Республики Татарстан проводит планомерную работу по развитию горизонтальных связей между Санкт-Петербургом, Ленинградской областью и Республикой Татарстан. В современных условиях развития российского общества сотрудничество между органами местного самоуправления может стать важным фактором выживания и конкурентоспособности территорий.

tatspb.tatarstan.ru