В Постоянном представительстве РТ вручили дипломы конкурса «Этнографическая мозаика татарского народа» Линаре Николашкиной

Сегодня Постоянный представитель Республики Татарстан в городе Санкт-Петербурге и Ленинградской области Ренат Валиуллин встретился с фотографом Линарой Николашкиной, участницей конкурса «Этнографическая мозаика татарского народа», которая получила специальный приз, учрежденный Министерством культуры Республики Татарстан.

Фотоконкурс «Этнографическая мозаика татарского народа» проводится с 2014 года, в рамках реализации государственной программы «Сохранение национальной идентичности татарского народа (2014 – 2022 годы)».

В этом году на конкурс были приняты 223 работы от 38 конкурсантов из 9 регионов Российской Федерации по трем номинациям: «Народно-прикладное искусство.Традиции и обряды»; «Портрет»; «Фотография – документ Послание потомкам.Творческая молодежь 21 века».

По решению конкурсной комиссии было решено учредить специальный приз Министерства культуры Республики Татарстан Николашкиной Линаре Анваровне (Ленинградская область) за серию работ «Краски Сабантуя» в номинации «Народно-прикладное искусство. Традиции и обряды» и за работу «Окно в Европу» в номинации Фотография–документ. Послание потомкам. Творческая молодежь 21 века».

Серия работ «Краски Сабантуя» была сделана 29 июня 2019 года, с. Камышла Самарской области в рамках Х Всероссийского сельского Сабантуя в селе Камышла Самарской области.

В завершении встречи Линара Николашкина рассказала о себе, участии в конкурсе, своей работе и увлечениях.

В свою очередь, Ренат Валиуллин рассказал о Постоянном представительстве, плане мероприятий на текущий год и пригласил к совместной работе и вручил дипломы конкурса.

Справка:

Николашкина Линара Анваровна родилась 9 июня 1981 года в п. Пролетарск Ленинабадской области, Республики Таджикистан. В 1995 году вместе с родителями переехала в г. Нефтегорск Самарской области. В 2000 году с отличием закончила издательско — полиграфический техникум по специальности «Маркетинг». В 2006 г. окончила Самарский государственный экономический университет по специальности «Маркетинг». С 2002 по 2008 гг. работала менеджером в г. Самара. В 2007 году вернулась в родной Нефтегорск. Рождение дочери изменило её жизнь и вдохновило на творчество. Она освоила искусство фотографии, окончила курсы графического дизайна, воплощала в жизнь видеопроекты. В 2009 года получила грант в номинации «Лучший проект в сфере женского предпринимательства» в области фотографии.

С 2014 года стала участником народной кино-видеостудии «Визир». В этом же году получила диплом Лауреата III степени II Губернского фестиваля самодеятельного творчества “Рожденные в сердце России”, в номинации “Фотопейзаж” с работой по тематике, посвященной Дню Победы. С 2013 года активно вела общественную деятельность в татарском национальном культурном центре «Дуслык».

В 2015 году стала Лауреатом I степени фотоконкурса «Этнографическая мозаика татарского народа», организатор конкурса — Министерство культуры Республики Татарстан. В составе татарского центра «Дуслык» неоднократно участвовала в областных татарских праздниках и фестивалях, награждена грамотами и благодарностями Самарского областного татарского общества «Туган тел» («Родной язык»), Самарской областной татарской национально-культурной автономии и других организаций. В 2017 году стала руководителем народной кино-видеостудии «Визир». Обладая организаторскими способностями, с творческой группой студии она постоянно работала над новыми проектами и стремилась к самосовершенствованию. Регулярно посещала конференции и семинары, тем самым повышая свой профессиональный уровень.

На данный момент является общественным деятелем, администратором общественной организации татарских женщин «Ак калфак — Нева» в г. Санкт-Петербурге и Ленинградской области.

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