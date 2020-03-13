В Постоянном представительстве состоялось открытие выставки Ларисы Ахмадеевой «Под небом Петербурга»

В Постоянном представительстве Республики Татарстан в городе Санкт-Петербурге и Ленинградской области состоялось открытие выставки петербургской художницы Ларисы Ахмадеевой «Под небом Петербурга». Выставка организована Постоянным представительством РТ и посвящена 100-летию образования Татарской АССР.

В церемонии открытия приняли участие: Постоянный представитель Республики Татарстан в Санкт-Петербурге и Ленинградской области Ренат Валиуллин, искусствовед Русского музея Василий Воронцов, профессор кафедры камерного пения Петербургской Консерватории Борис Васильев, художественный руководитель театра «Придворная опера» Людмила Модина. Участие в мероприятии, также приняли творческие деятели, представители национально-культурных и молодежных организаций.

Лариса Ахмадеева около 20 лет занимается выставочной деятельностью (первая персональная выставка 2001 году, в Белозерских–Белосельских, в Петербурге), если не учитывать самую первую в художественной школе №1, в Казани.

Лариса Ахмадеева в 1994 году закончила Казанское училище имени Н.И. Фешина. В этом же году переехала в Санкт-Петербург, где была вольнослушателем и занималась в рисовальных классах Института живописи скульптуры и архитектуры имени И. Е. Репина. С 2004 года является членом Союза Художников Санкт-Петербурга, в этом же году становится членом Санкт-Петербургского Пастельного Общества. Работает в различных жанрах, различных техниках (масло, пастель, акварель), много времени уделяет пленэру. Работы Ларисы Ахмадеевой неоднократно выставлялись на биеннале пастели в Польше, Франции, России, были представлены на международных выставках в Финляндии, Дании, Англии, Италии (год Италии и России), Голландии, Бельгии, Люксембурга. От музеев, где проходила выставка «Петербургская пастель», художник получила много благодарственных писем. На выставках проводила мастер-кассы.

Работы художника находятся в частных коллекциях и музеях в России и за рубежом: у Джона Ноймайера (его коллекция, посвященная В. Нижинскому), выставлялась в музее д’Орсе), в частных музеях Германии, в Государственном историка-архитектурном и художественном музее «Остров-град Свияжск», в музее «Живописный образ России» (Москва). В 2007 г. в Казани проходила ее персональная выставка в Союзе Художников Татарстана, которая была отмечена Министерством культуры Республики Татарстан, как культурное событие г. Казани.

Последние выставки в 2018–2019 гг. прошли в Константиновском дворце в Стрельне, в Посольстве РФ в Нидерландах; на фестивале посольств в Гааге; в фойе театров Нидерландов; на Рождество в Брюсселе в РЦНК; и на Новый год в Люксембурге. В 2020 году участвовала в Арт-Поэзии в Союзе художников Петербурга. Намечаются выставки ко Дню Голландии в Петербурге и ко Дню музеев в музее Ф.И. Шаляпина и А.М. Горького в Казани.

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