В преддверии ночи Ми’радж «Хузур ТВ» и радио «Азан» запускают специальные программы

Ночь на 27-е число месяца Раджаб, которая приходится в этом году на 21 марта, считается особой датой в мусульманском календаре. В эту ночь произошло чудесное путешествие и вознесение Пророка Мухаммада (да благословит его Аллах и приветствует) – Исра валь-Ми’радж.

В связи с наступлением благословенной ночи первое мусульманское телевидение «Хузур ТВ» ДУМ РТ и радио «Азан» запускают специальные программы.

Так, 21 марта в честь ночи Ми’радж в эфире радио «Азан» прозвучат следующие передачи:

«Бәхет тулы йорт» в 10:00, в рамках которой слушателям расскажут о том, как проводить в кругу семьи исламские праздники. Повтор программы состоится в 19:00.

Месяцу Раджаб и ночи Ми’радж будет посвящена программа «Күңелдән күңелгә», которая начнется в 9:00 (повтор в 18:00). Также в этот день в 13:00 ожидается специальный выпуск программы «Сөннәт юлы» — «Путь Сунны» (повтор в 22:00).

Телеканал «Хузур ТВ» представит зрителям программу на русском языке «Ночь Мирадж» и на татарском – «Мигърадж кичәcе». Выпуски стартуют в 01:00 ночи и продлятся до 07:00 утра.

dumrt.ru