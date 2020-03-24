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В преддверии Священного Рамадана «Хузур ТВ» запускает познавательные программы

В преддверии Священного Рамадана «Хузур ТВ» запускает познавательные программы

в Новости, Слайдер, Религия, Главные новости, 24.03.2020 0 6

В преддверии Священного месяца Рамадан первое мусульманское телевидение «Хузур ТВ» ДУМ РТ подготовило для зрителей специальные познавательные программы. Обновлённая сетка вещания стартует 24 марта.

Так, зрители увидят в эфире программы о подготовке к месяцу обязательного поста: «Готовимся к Рамадану» на русском языке и «Фарыз Ураза»  на татарском.

Также подготовлен цикл видеороликов «Минем Рамазан» с участием известных медиаличностей, которые поделятся опытом соблюдения поста и воспоминаниями о месяце Рамадан.

В программе «Продуктивный Рамадан» врачи расскажут о пользе поста с медицинской точки зрения, основных правилах, дадут советы и рекомендации.

Телеканал «Хузур ТВ» ДУМ РТ (huzurtv.ru) – первый мусульманский телеканал, воплотивший концепцию круглосуточного вещания духовно-просветительских программ на русском и татарском языках для взрослых и детей. Охват аудитории – до 1 000 000 домохозяйств, более 800 000 подписчиков на YouTube канале. «Хузур ТВ» входит в состав крупнейшего мусульманского медиахолдинга России – Издательский дом «Хузур» ДУМ РТ.

dumrt.ru

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