В рамках акции «Мин татарча сөйләшәм» тюменская молодежь проводит конкурс чтецов

Тюменская молодежная организация «Яшь буын» приглашает принять участие в конкурсе чтецов, посвященного произведениям Г.Тукая и М.Джалиля. Мероприятие проводится в рамках акции «Мин татарча сөйләшәм» («Я говорю по-татарски»). К участию приглашаются школьники города Тюмени и Юга Тюменской области.

Конкурс проходит в следующих возрастных группах:

6-9 лет

10-13 лет

14-17 лет включительно.

Видеосообщения с чтением вслух любимого произведения направлять в группу или в инстаграм-аккаунт организации.

Сроки проведения конкурса: с 15 апреля по 15 мая включительно. 1 июня жюри конкурса определит победителей.

Победители и призеры получат Дипломы лауреатов конкурса и памятные подарки.

За 1 место сертификат на поездку в Казань.

За 2 место сертификат на двоих в аквапарк.

За 3 место сертификат в развлекательный детский центр.

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