В рамках Дней татарской культуры в Санкт-Петербурге и Ленинградской области состоится открытие художественной выставки «Перевёрнутое небо»

15 сентября в 19:00 откроется выставка «Перевёрнутое небо» в Арт-пространстве «Moomidol» на Университетской наб., д. 25 под эгидой Представительства Республики Татарстан в рамках Дней татарской культуры в Санкт-Петербурге и Ленинградской области.

Тема «Перевёрнутое небо» представлена лирическим и мистическим городом двумя татарскими художниками Рашидом Муратовым и Эльмирой Мустафиной. Петербург предстаёт перед зрителем величественный и таинственный с его изогнутыми мостовыми, гранитными набережными в ажурном узоре оград с туманами и дождями, где небо, отражающееся в воде — как целый мир.

Рашид Муратов — уроженец Петербурга, обучался в Академии Штиглица на живописном отделении, ученик Манелиса. Он с любовью изображает Петербург и его окрестности. Его пейзажи, исполнены преимущественно в пастельных тонах, наполнены особенным поэтизмом. Работы Рашида Муратова находятся в частных коллекциях России и зарубежом.

Эльмира Мустафина — член Союза Художников России и член общества акварелистов СПб. Окончила Академию Художеств им. И.Е. Репина, факультет графики, является Шаймиевской стипендиаткой. Участница многочисленных художественных проектов и персональных выставок в СПб, Казани, Москве, Чикаго, Хельсинки и Берлине. Работы также находятся в частных коллекциях России и зарубежом, а также Г. Грефа, Нилова, в музее З. Церетелли. и многих других известных людей.

Эльмира Мустафина пишет в очень подвижной технике мокрой акварели, которая требует особой концентрации и точности, потому что пишется в один приём, будто на одном дыхании.

Приглашаем всех посетить вернисаж и окунуться в мир прекрасного двух разных авторов, двух взглядов на окружающий город, такой любимый и знакомый, воспетый не раз в творчестве многих художников. В каждом авторе — необыкновенная сила любви к Петербургу.

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