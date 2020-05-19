В рамках Года родного языка в свет вышла книга с жизнеописанием Пророка на татарском языке

В Казани вышла в свет книга «Аллаһның сөекле рәсүле Мөхәммәд салләллаһу галәйһи вә сәлләм» («Любимый посланник Аллаха Мухаммад, да благословит его Аллах и приветствует»). Ее автор – известный татарский мусульманский деятель, имам-хатыб казанской мечети «Миргазиян» Абдуррауф хазрат Забиров.

Книга рассказывает татароязычным читателям о мекканском периоде жизни пророка Мухаммада ﷺ — его рождении, детстве, отрочестве, юности, годах пророческой деятельности в Мекке до переселения в Медину.

Издание рекомендовано в качестве учебного пособия для начальных,средних и высших исламских учебных заведений, а также для широкого круга читателей.

Автором при подготовке издания использовались различные источники жизнеописания Пророка ﷺ, проделан большой подготовительный и издательский процесс. Абдуррауф хазрат отмечает, что до сегодняшнего дня на татарском языке было издано всего 5 жизнеописаний Пророка ﷺ – все они были изданы в Казани до революции и одна в постсоветское время. В их числе: «Хаяте Мухаммад» (Казань, 1911, автор Закир Кадыйри (1878-1954)), «Мөхәммәд салләллаһу галәйһи вә сәлләм» (автор Ризаетдин Фахретдин (1859-1936). Издана в 1909 г. в казанской типографии газеты «Вакыт»), «Хазрати Мохаммад» (Издание 1914 г., автор Сунгатулла Бикбулат (1886-1955)), “Аср саадат” (Казань 1909 год, автор Шахар Шараф), «Пәйгамбәребез Мөхәммәд» (Казань 1999 г., автор Фарит Закизянович Яхин). В виду массовой грамотности татарскому населению были доступны книги о пророке на арабском и персидском языках. Также выходили сборники об исламе с описанием отдельных событий из жизни пророка, например, книга Каюма Насыри “Мәҗмәгыль әхбар. Пәйгамбәребез галәйһиссәлам тормышы”, написанная в 1859 году, пояснил хазрат. Теперь в Казани издано шестое по счету жизнеописание Пророка ﷺ. Оно опубликовано в рамках Года родного языка, объявленного в Татарстане ДУМ РТ, и 100-летия ТАССР, которое отмечается в республике в этому году.

Напомним, Пленумом Духовного управления мусульман Республики Татарстан в январе текущего года было принято единогласное решение объявить 2020 год в Республике Татарстан Годом родного языка. Таким образом, деятельность муфтията и ее учрежденных организаций в текущем году выстроена с учетом задач по развитию татароязычной среды в мечетях, обучению татарскому языку, популяризации татарского духовного наследия, сохранению национальной идентичности и воспитание национального самосознания среди соотечественников.

Указом Президента Республики Татарстан от 25 сентября 2019 года № УП-572 в ознаменование 100-летия образования Татарской Автономной Советской Социалистической Республики, в целях широкого привлечения общественного внимания к важному историческому этапу становления и развития республики 2020 год в Республике Татарстан объявлен годом 100-летия образования Татарской АССР.

dumrt.ru