В рамках Международного дня родного языка в Москве возложат цветы к памятнику Тукая

22 февраля в 13:30 в Москве пройдет церемония возложения цветов к памятнику великого татарского поэта Г. Тукая.

Мероприятие состоится в рамках празднования Международного дня родного языка. Он был провозглашен Генеральной конференцией ЮНЕСКО в ноябре 1999 года и отмечается ежегодно 21 февраля для содействия языковому и культурному разнообразию.

Габдулла Тукай — основоположник татарской классической поэзии и один из основателей современного татарского литературного языка.

В церемонии примут участие представители Полномочного представительства Республики Татарстан в РФ, Региональной татарской национально-культурной автономии Москвы, общественность, а также участницы регионального московского Международного конкурса «Татар кызы-2020».

Адрес: сквер по улице Новокузнецкая, д.13/15 – 17/19.