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В рамках народного праздника «Уйна, гармун!» продолжается флешмоб

В рамках народного праздника «Уйна, гармун!» продолжается флешмоб

в Новости, Слайдер, Культура, Общество, Соотечественники, 28.07.2020 0 6

Напоминаем, в преддверии народного праздника «Уйна, гармун!», который пройдет в Республике Башкортостан, продолжается флешмоб. Для участия в флешмобе необходимо сделать фото либо записать видеоролик исполнения произведения на народном музыкальном инструменте и разместить пост в социальных сетях с хештегами: #играйгармонь #уйнагармун #ягармонист #мингармунчы #народныйинструмент #миллиуенкоралы

Праздник запланирован на сентябрь 2020 г. и пройдет в городе Октябрьский Республики Башкортостан. Проект поддержан Фондом президентских грантов.

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