В рамках народного праздника «Уйна, гармун!» продолжается флешмоб

Напоминаем, в преддверии народного праздника «Уйна, гармун!», который пройдет в Республике Башкортостан, продолжается флешмоб. Для участия в флешмобе необходимо сделать фото либо записать видеоролик исполнения произведения на народном музыкальном инструменте и разместить пост в социальных сетях с хештегами: #играйгармонь #уйнагармун #ягармонист #мингармунчы #народныйинструмент #миллиуенкоралы

Праздник запланирован на сентябрь 2020 г. и пройдет в городе Октябрьский Республики Башкортостан. Проект поддержан Фондом президентских грантов.