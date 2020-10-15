В реабилитационном центре фонда «Ярдэм» завершились курсы реабилитации по проекту «Видеть и слышать сердцем» для людей с нарушениями органов зрения

В реабилитационном центре фонда «Ярдэм» завершились курсы реабилитации по проекту «Видеть и слышать сердцем» для людей с нарушениями органов зрения.

Проект «Видеть и слышать сердцем» — это комплекс мероприятий образовательного, реабилитационного характера для незрячих и людей с небольшим остатком зрения: обучение чтению по системе Луи Брайля; обучение компьютерной грамотности с помощью специальной программы «Jaws»; психологическая реабилитация; культурная программа и экскурсии; спортивные мероприятия; занятия по ориентированию на местности; обучение домоводству и прикладному искусству; оказание юридической помощи.

Цель проекта — содействие в социализации инвалидов по зрению, путем реализации комплексного подхода для их социальной (бытовой), образовательной, психологической и физической реабилитации в виде проведения курсов.

В церемонии закрытия курсов приняли участие: директор реабилитационного центра, вице-президент фонда «Ярдэм», депутат Казанской городской Думы Малика Гельмутдинова, незрячие и слабовидящие реабилитанты курсов и преподавательский состав.

Малика Гельмутдинова выступила со словами доброго напутствия реабилитантам, а также выслушала их пожелания.

«За этот месяц было очень позитивных эмоций. Приехав в реабилитационный центр, я стал более уверенным, набрался смелости. Теперь не думаю, как раньше, что все враги, что меня не уважают. Выражаю благодарность фонду «Ярдэм» за создание такого центра, которому нет аналогов в России. Для нас инвалидов – это очень важно» — поделился впечатлениями Ришат Имамов из республики Башкортостан.

Реабилитанты отметили, что фонд «Ярдэм» для них стал как родной дом, где все стали такими близкими и родными.

Традиционно, на месячные курсы реабилитации приехали реабилитанты из разных регионов Российской Федерации – Кировской, Челябинской, Оренбургской области, республики Башкортостан, Краснодарского края, Саратовской области, Чеченской республики, Иркутской и Ростовской области, а также из городов и районов республики Татарстан.

Каждому реабилитанту в качестве памятных подарков были вручены почетные грамоты, фотографии и комплект авторской литературы по системе Луи Брайля.

Стоит напомнить, что проект «Видеть и слышать сердцем» Национального исламского благотворительного фонда «Ярдэм» стал победителем второго конкурса 2020 грантов Президента Российской Федерации. Размер гранта которого составил 9 990 456,00 рублей. Проект вошел в топ-100 лучших проектов 2018 года Фонда президентских грантов из 3526 проектов.

Пресс-служба Национального исламского

благотворительного фонда «Ярдэм»