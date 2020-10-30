В реабилитационном центре «Ярдэм» состоялось заседание Консультативного совета

В реабилитационном центре «Ярдэм» состоялось очередное заседание Консультативного совета, созданного при фонде «Ярдэм». Заседание Совета было посвящено обсуждению накопившихся проблем у людей с ОВЗ.

В работе Совета в формате онлайн-конференции приняли участие: депутат Казанской городской думы IV созыва, вице-президент фонда «Ярдэм», директор реабилитационного центра НИБФ «Ярдэм» Малика Гельмутдинова, президент фонда «Ярдэм» Ильгам Исмагилов, Уполномоченный по правам человека в РТ Сария Сабурская, Председатель Консультативного совета НИБФ «Ярдэм» Татьяна Николаева, Председатель общества инвалидов Кировского района Марат Кадыров, Председатель Казанской местной организации Всероссийского общества слепых Алсу Ибрагимова, директор НУ «КСРК» ТРО ОООИ ВОС Ирина Родионова, а Общество глухих Татарстана представила Светлана Булычева.

В своем приветственном слове президент НИБФ «Ярдэм» Ильгам Исмагилов подчеркнул, что консультативный совет фонда «Ярдэм», объединяющий представителей различных сообществ инвалидов, способствует оказанию помощи людям с нарушениями здоровья по зрению, слуху и инвалидам различных категорий, а также членам их семей. Также совет координирует содействие в предоставлении социальной помощи, занимается вопросами улучшения условий жизнедеятельности, а также адаптацией инвалидов различных категорий к комфортному проживанию в обществе.

Депутат Казанской Думы Малика Гельмутдинова считает, что институты гражданского общества по праву занимают ключевую роль в сложной совокупности общественных отношений. Выступая в роли посредника между населением и органами законодательной и исполнительной власти, они способствуют принятию эффективных, взвешенных решений по широкому кругу общественных проблем.

Как отметила Уполномоченный по правам человека в РТ Сария Сабурская, на пути к настоящему обществу равных возможностей немало сложностей, но совместными усилиями можно изменить мир.

Председатель Казанской местной организации Всероссийского общества слепых Алсу Ибрагимова в своем докладе так же изложила основные проблемы людей с ограниченными возможностями.

«У каждого общества людей с ограниченными возможностями есть свои претензии и пожелания — по доступной среде на улице, транспортным неудобств, по трудоустройству, по социальным выплатам и другим различным аспектам жизни» -, заявила Алсу Ибрагимова.

Республиканский омбудсмен по правам человека Сария Сабурская ответила на вопросы инвалидов, касающихся установления светофоров и табличек по шрифту Луи Брайля для незрячих. Также инвалиды затронули проблему нехватки парковочных мест, доступности пандусов в многоквартирных домах для колясочников, нехватку лекарств в медицинских учреждениях. Но для решения большинства вопросов необходимо время, поэтому Консультативный совет продолжит совместную работу с обществами инвалидов и органами власти Татарстана.

Пресс-служба Национального исламского

благотворительного фонда «Ярдэм»