В региональной олимпиаде школьников Свердловской области по татарскому языку и литературе приняло участие 59 учеников

22 января 2020 года в Постоянном представительстве Республики Татарстан прошла региональная олимпиада по татарскому языку и литературе при поддержке Министерства образования и молодёжной политики Свердловской области, Министерства образования и науки Республики Татарстан, АОУ ДПО СО «Институт развития образования» Свердловской области, ГАНОУ СО «Дворец молодёжи».

59 участников образовательных организаций с этнокультурным (татарским) компонентом содержания в образовании Артинского ГО, Ачитского ГО, МО Красноуфимский округ, Нижнесергинского муниципального района соревновались в знаний родного (татарского) языка.

Задания по литературе были в тестовой форме, а по языку задания направлены на умение логически излагать свои мысли, используя литературный язык. Детям были предложены следующие задания: написать мини – сочинение по предложенной теме, объяснить значения устойчивых словосочетаний слов, найти и определить в предложениях наклонения глаголов, форм и способов их образования.

Наилучшие баллы набрали ученики «Азигуловской СОШ», филиала «Азигуловская СОШ»- «Усть-Манчажская ООШ» Артинского ГО и ЦО «Наследие» д.Акбаш Нижнесергинского муниципального района.

1 место: 8 кл.

Коротких Дарья -филиал «Азигуловская СОШ» «Усть-Манчажская ООШ» Артинский ГО

призер:

Хурамшина Сафия-филиал МАОУ«Азигуловская СОШ»-«Усть-Манчажская ООШ» Артинский ГО

Преподаватель Каюмов Дамир Гаптулянович

1 место: (9 кл.)

Аширова Айша – филиал МАОУ «Азигуловская СОШ» «Усть-Манчажская ООШ» Артинский ГО

Преподаватель- Каюмов Дамир Гаптулянович

призер:

Хусаинова Эльнара — филиал «Азигуловская СОШ» «Усть-Манчажская ООШ» Артинский ГО

Призер (10 кл.)

Вагапова Элис — СУКЦ УрФУ

1 место: (11 кл.)

Зинурова Алима – МАОУ «Азигуловская СОШ» Артинский ГО

Призеры:

Аширова Фатима — МАОУ «Азигуловская СОШ» Артинский ГО

Ачбакиев Ильнур — МАОУ «Азигуловская СОШ» Артинский ГО

Преподаватель- Ахунова Светлана Марсовна

Емельянова Элина – МБОУ ЦО «Наследие» д.Акбаш, Нижнесергинский МР

Преподаватель-Абдулхаева Альбина Камильевна

Победители и призеры примут участие в Межрегиональной олимпиаде по татарскому языку и литературе с 07-10.02.2020 г в г.Казани. Желаем им успехов!

tatur.tatarstan.ru