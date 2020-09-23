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В Ростове-на-Дону возобновляются уроки татарского языка и основ ислама

В Ростове-на-Дону возобновляются уроки татарского языка и основ ислама

в Новости, Слайдер, Образование и наука, Религия, Общество, Соотечественники, 23.09.2020 0 4

В целях сохранения и развития татарского языка, культуры и религии, РООО «ТБКЦ «ЯКТАШЛАР» (ЗЕМЛЯКИ) совместно с ЦДУМРО объявляют о возобновлении уроков татарского языка и основ ислама.

Начиная с 04.10.2020г. занятия будут проводится каждое воскресенье, в учебном классе соборной мечети г. Ростова-на-Дону по адресу ул.Фурмановская д.131, при соблюдении санитарно-эпидемиологических требований.

Расписание уроков:
10:30 Татар теле (татарский язык)
11:30 Ислам нигезләре (основы Ислама)

Преподаватели:
Преподаватель татарского языка : Ямалеева Гулия Фирдависовна.

Преподаватель основ ислама: Синдикаев Ильдар Карибуллаевич

Приглашаются все желающие!

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