В РТ сняли цикл документальных фильмов к 100-летию ТАССР

Первый фильм повествует об истоках государственности Татарстана (Волжская Булгария – Казанское ханство – Казанская губерния) и о предпосылках создания Татарской АССР, а также о последствиях революции 1917 года и переходе власти в руки Советов.

Вторая часть цикла рассказывает о жизни республики в 20–40-х годах XX века: первые пятилетки, восстановление народного хозяйства, коллективизация, вклад ТАССР в победу в Великой Отечественной войне.

Третий фильм посвящен эпохе послевоенного восстановления, экономическим реформам 1953–1964 годов, созданию крупных промышленных комплексов – КАМАЗа и «Нижнекамскнефтехима».

Четвертый эпизод повествует о становлении рыночных отношений, росте национального самосознания, принятии Декларации о государственном суверенитете Татарстана и Конституции Татарстана, международном сотрудничестве и реализации крупных республиканских программ.

Пятый фильм, «Эпоха возрождения татарской культуры», объясняет, как творили выдающиеся художники, писатели, драматурги и композиторы ТАССР в период торжества соцреализма.

Шестая часть цикла, «Героическое прошлое и инновационное настоящее Татарстана», рассказывает, какой путь становления прошла республика – от новой экономической политики 1920-х годов до Стратегии социально-экономического развития Республики Татарстан на период до 2030 года.

О наивысшем расцвете системы национального образования в исламский период и времени, когда должностные лица на территории республики были обязаны знать татарский язык и общаться на нем, рассказывают эксперты в седьмом эпизоде цикла к 100-летию ТАССР – «Национальная педагогика. История и современность».

Восьмой фильм – «Становление науки в ТАССР». В 20-е годы прошлого века из-за революции научные кадры мигрировали, и республика потеряла большую часть профессуры. Но исследования не прекращались. Различные научные школы, в первую очередь – математическая, физическая, медицинская, получили свое развитие именно в 20-е годы.

Ознакомиться с фильмами об истории ТАССР можно на официальном сайте 100tatarstan.ru – http://100tatarstan.ru/news/rubric/list/mediagalereya.

tatar-inform.ru