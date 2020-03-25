В РТ запустили первое интернет-радио на татарском языке «Голос Татарстана»

«Мы всегда получали очень много запросов. Людям хочется, чтобы золотой фонд, который находится в ВГТРК Татарстан, стал доступным. Очень символично, что эту работу на себя взял филиал ГТРК Россия, теперь люди могут прикоснуться к лучшим певцам, постановкам, композициям, которые есть у нас в фонде. И я думаю, что спрос будет», — сказал руководитель Республиканского агентства по печати и массовым коммуникациям «Татмедиа» Айдар Салимгараев.

Интернет-радиостанцию «Голос Татарстана» можно круглогодично слушать в любой точке земного шара. Музыкальный репертуар в основном состоит из классических и современных песен татарских исполнителей. Примечательно, что с 21.00 и до 00.00 по московскому времени будут звучать песни на русском, марийском, мордовском, башкирском, чувашском, удмуртском языках.