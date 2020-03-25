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В РТ запустили первое интернет-радио на татарском языке «Голос Татарстана»

В РТ запустили первое интернет-радио на татарском языке «Голос Татарстана»

в Новости, 25.03.2020 0 38

В республике запустили первое интернет-радио на татарском языке, которое будет транслировать татарских исполнителей и записи передач из золотого фонда «Радио Татарстана».

«Мы всегда получали очень много запросов. Людям хочется, чтобы золотой фонд, который находится в ВГТРК Татарстан, стал доступным. Очень символично, что эту работу на себя взял филиал ГТРК Россия, теперь люди могут прикоснуться к лучшим певцам, постановкам, композициям, которые есть у нас в фонде. И я думаю, что спрос будет», — сказал руководитель Республиканского агентства по печати и массовым коммуникациям «Татмедиа» Айдар Салимгараев.

Интернет-радиостанцию «Голос Татарстана» можно круглогодично слушать в любой точке земного шара. Музыкальный репертуар в основном состоит из классических и современных песен татарских исполнителей. Примечательно, что с 21.00 и до 00.00 по московскому времени будут звучать песни на русском, марийском, мордовском, башкирском, чувашском, удмуртском языках.

Салимгараев отметил, что у людей в самоизоляции сейчас есть свободное время и это тот подходящий момент, чтобы прикоснуться к золотому фонду, к истории и узнать для себя много нового.

«Я считаю, что это действительно большое достижение, потому что радиоформатов у нас в республике на татарском языке явно не хватает, а нам еще нужны молодежные радиостанции; радиостанции, которые будут говорить об очень важных темах, проблемах в жизни нашей республики; разговорных радиостанций, то есть у нас впереди еще очень много работы», — отметил генеральный директор телерадиокомпании «Новый век» Ильшат Аминов.

Приложение радиостанции можно скачать на смартфон через Google Play Market или App Store.

Аделя Зиатдинова

tatar-inform.ru

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