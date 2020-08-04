В Сабинском мухтасибате открылась новая мечеть

В дни Курбан-байрама, 1 августа, в селе Елышево Сабинского района открылась новая мечеть. На торжественной церемонии присутствовали представители муфтията Татарстана, администранции района, жители и гости села.

По традиции мероприятие началось с чтения Священного Куръана. Благословенные аяты прочитал казый северного региона Татарстана Исмаил хазратом Фалахиев. Затем советник муфтия Татарстана по работе с мухтасибатами Равиль хазрат Зуферов передал жителям села поздравления с этим замечательным событием от муфтия, а также вручил благодарственные письма от имени ДУМ РТ спонсорам Анасу Хидиятуллину, Рифнуру Нургалиеву, Ильшату Муртазину. Кроме того, Равиль хазрат передал новой мечети в пользование перевод смыслов Куръана на татарском языке «Кәлам Шәриф. Мәгънәви тәрҗемә», подготовленный ДУМ РТ.

В ходе церемонии имам-хатыйб мечети “Сәлах” г. Казани Тимергали хазрат Юлдашев исполнил нашиды. Имам-мухтасиб Сабинского района Айнур хазрат Ахметов также вручил благодарственные письма. Мечеть построили при поддержке спонсоров и жителей села.

После официальной части с минарета прозвучал азан, после чего гостипрошли в мечеть и совершили зухр намаз.

Строительство мечети начали в 2018 году в самой живописной части села. Здание вмещает в себя 160 человек. На сегодняшний день в Сабинском районе действуют 58 мечетей.

dumrt.ru