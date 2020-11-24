В Сахалинской областной библиотеке отметили 100-летие Республики Татарстан

Фестиваль «Тобою гордится страна, великий татарский народ» к 100-летию со дня образования Республики Татарстан состоялся в Сахалинской областной универсальной научной библиотеке 22 ноября.

Праздник в честь юбилея исторической родины и своего пятилетия организовала региональная национально-культурная автономия татар Сахалинской области на грантовые средства регионального министерства культуры и архивного дела.

Со столетием Республики Татарстан гостей поздравили директор департамента общественных коммуникаций правительства Сахалинской области Егор Умнов, министр культуры и архивного дела Нонна Лаврик, директор СахОУНБ Валентина Малышева. Они поблагодарили общественную организацию за плодотворное сотрудничество, отметили ее весомый вклад в развитие татарской культуры и пожелали ей дальнейших успехов в укреплении межнациональных отношений в островном регионе.

На фестивале был организован телемост, который объединил татар из разных уголков страны – Сахалина, Москвы и Татарстана. Председатель Татарской национально-культурной автономии города Москва Фарит Фарисов и другие представители этой общественной организации поприветствовали участников телемоста из студии в Татарском культурном центре, поздравили региональную национально-культурную автономию татар Сахалинской области с юбилеем, отметив огромную работу ее председателя Закии Валитовой и важность единства татарского народа. К поздравлениям по видеосвязи присоединился Народный артист РСФСР Ренат Ибрагимов.

Вокальные и танцевальные номера на вечере представили национальные объединения и диаспоры Сахалинской области. В онлайн-формате на концерте выступили исполнители из Казани и артисты московской автономии татар. Так, зрители увидели выступления коллективов Татарского культурного центра: фольклорного ансамбля-студии «Нур» и ансамбля татарского танца «Ильдан».

Третьеклассники из южно-сахалинской школы № 6 (руководитель – Эльвира Белоносова) прочитали на вечере стихотворения Героя СССР, татарского поэта Мусы Джалиля. Ученики школы № 5 вместе с преподавателем Оксаной Шамаевой разукрасили татарскими узорами деревянные ложки, которые потом подарили зрителям. Также гости приняли участие в праздничной лотерее с памятными призами.

Для тех, кто не смог присутствовать на фестивале лично, на сайте Татарской национально-культурной автономии Москвы была организована прямая трансляция.

К юбилею Республики Татарстан в Сахалинской областной библиотеке также открылась выставка, на которой представлены книги, переданные региональной национально-культурной автономии татар Сахалинской области в дар СахОУНБ. В этом году общественная организация подарила областной библиотеке 100 изданий на русском, татарском и английском языках. Экспозиция будет работать в фойе библиотеки до 23 ноября включительно.

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