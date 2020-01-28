В Самаре приглашают на предпремьерный показ фильма «Кире»

29 января в 19:00 Клуб любителей кинематографа и медиаискусств «Треугольник» (ЦРК «Художественный», Самара, ул. Куйбышева, 105) приглашает на предпремьерный показ фильма «Кире» («Упертый»).

Яркая комедия казанских кинематографистов затрагивает актуальную тему многоязычных регионов. Заблудившийся в своих убеждениях Мансур — защитник татарской культуры, застрявший между прошлым и настоящим. Его семья обречена на странное существование до тех пор, пока за дверью ветшающего дома не объявляется московский проныра — Камиль, готовый избавить их от всех бытовых невзгод и выкупить землю вместе с домом за кругленькую сумму. Мансур отвергает предложение. Так начинается нешуточное противостояние Мансура, слишком ушедшего корнями в родную культуру, и Камиля, утратившего всяческую связь со своими корнями и прошлым.

Главные роли в фильме исполняют российский актер театра и кино, заслуженный артист Татарстана, один из основателей комического театра «Квартет И» Камиль Ларин, актер Татарского государственного академического театра им. Г.Камала, заслуженный артист Республики Татарстан Фанис Зиганшин, а также финалистка программы «Голос» Эльмира Калимулина.

samtatnews.ru