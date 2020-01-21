В Самаре приглашают на предпремьерный показ фильма «Кире»

29 января Клуб любителей кинематографа и медиаискусств «Треугольник» (ЦРК «Художественный», Самара, ул. Куйбышева, 105) приглашает на предпремьерный показ фильма «Кире» («Упертый»).

Клуб любителей кинематографа и медиаискусств «Треугольник» представляет:

Превью-показ фильма «Кире» («Упёртый») 12+

Творческая встреча с режиссёром Рустамом Рашитовым (г. Казань)

Искромётная комедия с Камилем Лариным о проблемах многоязычных регионов + дискуссия о региональном кино

А как снимают кино в Казани? Киноклуб «Треугольник» в рубриках «Региональное кино» и «Сделано здесь» регулярно представляет фильмы самарских кинематографистов. В прошлом году в рамках проекта «Киноперекрёстки» наши зрители познакомились с кино Екатеринбурга. Настало время узнать яркий почерк кинематографистов Казани!

29 января в 19.00 Клуб любителей кинематографа и медиаискусств «Треугольник» (ЦРК «Художественный», Самара, ул. Куйбышева, 105) приглашает на предпремьерный показ фильма «Кире» («Упертый») (Казань, студия Cyclops Production, 2019, комедия, мелодрама, 72 мин., 12+). Главные роли в фильме исполнят российский актер театра и кино, заслуженный артист Татарстана, один из основателей комического театра «Квартет И» — неподражаемый Камиль Ларин и актер Татарского государственного академического театра им. Г.Камала, заслуженный артист Республики Татарстан Фанис Зиганшин, а также Эльмира Каллимулина (финалистка программы «Голос», 1 канал). Команда фильма является лауреатом премии «Тэфи-регион»!

Яркая комедия казанских кинематографистов «Кире» («Упёртый») затрагивает актуальную тему многоязычных регионов. Картина не оставит равнодушными всех поклонников российского кино – жанра мелодрамы, фильмов о семейных отношениях, комедийных сюжетов – в возрасте от 12 до 50 лет и старше.

Режиссёрами фильма выступили Рустам Рашитов и Ильсеяр Дамаскин, сценарист — Дан Дамаскин. Главные роли в картине исполнили российский актер театра и кино, заслуженный артист Татарстана, один из основателей комического театра «Квартет И» Камиль Ларин и актер Татарского государственного академического театра им. Г.Камала, заслуженный артист РТ Фанис Зиганшин. Фильм повествует о конфликте старого и нового, который вплетен и во взаимоотношения поколений, и в языковое противостояние.

Заблудившийся в своих убеждениях горе-герое Мансур – является страстным поборником чистоты родного татарского языка, он – рыцарь-защитник татарской культуры, застрявший между прошлым и настоящим. Любящая семья обречена на странное существование до тех пор, пока за дверью их ветшающего дома не объявляется московский проныра-Камиль, готовый избавить их от всех бытовых невзгод и выкупить землю вместе с домом за кругленькую сумму. Мансур в свойственной ему манере отвергает предложение. Так начинается нешуточное противостояние Мансура, слишком ушедшего корнями в родную культуру, и Камиля, утратившего всяческую связь со своими корнями и прошлым. Каждый обретает в этой борьбе то, что отделяет его от счастливой жизни в гармонии и любви…

Однако не меньше искромётной комедии интересна творческая встреча с представителем молодой и талантливой команды фильма – режиссёром Рустамом Рашитовым. Приглашаем к диалогу всех самарских деятелей кино, поскольку в рамках встречи состоится дискуссия о проблемах современного регионального кинематографа – и способах их решения. Здесь опыт создателей «Кире» особенно ценен, поскольку им удалось снять фильм на частные средства, без госсподдержки, при том, что его бюджет составил 8 млн. рублей.

Кинорежиссёр, а также режиссёр монтажа, член Союза кинематографистов России Рустам Рашитов в 2014-м году окончил Казанский государственный университет культуры и искусств, в 2018-2019 получил дополнительное образование во ВГИКе им. Герасимова, преподавал режиссуру и режиссуры монтажа в Казанском государственном института культуры (2014-2019).

Фильмография: • «КИРЕ» («Упёртый» тат.) / 2019 / комедия / полный метр Участник программы Work-in-progress ММКФ 2018 • «ТАТАРЫ В МИРОВОЙ ИСТОРИИ. САДРИ МАКСУДИ» / 2019 / документальный • «НЕОТОСЛАННЫЕ ПИСЬМА» / 2017 / драма / мини-сериал (4 серии) Финалист «ТЭФИ-Регион» в номинации «Художественный фильм. Сериал» Приз мэра Казани на XIII Казанском международном фестивале мусульманского кино Приз от журнала «Собака» в номинации «Кино» • «БЛЭКАУТ» / 2017 / комедия / короткий метр • «АЙСЫЛУ» / 2015 / мелодрама / короткий метр Приз за «Лучший дебют» на Чебоксарском международном кинофестивале • «ВСЕ ГОВОРЯТ ПРОЩАЙ» / 2014 / драма / короткий метр

И, конечно, в рамках творческой встречи обязательно поговорим об особенностях культурного развития многонациональных регионов. Главная тема «Кире» неразрывно связана с проблемами интеграции различных культур, национальностей, языков в единое культурное пространство России. Проблема, актуальная для таких регионов как Самарская область.

Фильм о единстве и борьбе нового и старого, женского и мужского, своего и чужого. Три романтические истории и языковое противостояние в ироничной мелодраме переплетаются в тот момент, когда московский татарин (Камиль Ларин) приезжает в Татарстан, чтобы уговорить старомодного казанца (Фанис Зиганшин) продать дом в центре. У него есть все для счастья: жена-чудо, строптивая дочь, сестра-актриса, розовая коза и много проблем. По версии столичного «девелопмента», именно на месте дома главного героя должна быть построена станция метрополитена. Но не тут-то было! Трудно договориться, если вы общаетесь на разных языках. В прямом и переносном смысле.

В главных ролях: Камиль Ларин, Фирая Акберова, Эльмира Калимуллина, Фанис Зиганшин, Гузель Сибгатуллина, Зульфия Валеева, Роман Ерыгин, Азгар Шакиров.

samtatnews.ru