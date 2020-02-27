C 16 по 18 апреля 2020 года в Самаре состоится Международный детско-юношеский и взрослый фестиваль-конкурс татарской культуры «Мирас», посвященный Году памяти и славы в ознаменовании 75-летия Победы нашего народа в Великой Отечественной войне и к 100-летию образования Татарской АССР.

Организатором фестиваля являются: Самарская региональная творческая общественная организация «Дуслык» («Дружба»), Самарская областная татарская национально-культурная автономия, Татарская национально- культурная автономия г.о. Самара, Благотворительный культурно- исторический фонд «Булгарское наследие».

Фестиваль проходит при поддержке Министерства культуры Самарской области, Министерства образования и науки Самарской области, Министерства культуры РТ, Всемирного конгресса татар и Государственного бюджетного учреждения Самарской области Дома дружбы народов, а также при информационной поддержке ГАУ ДПО Самарской области «Самарский областной институт повышения квалификации и переподготовки работников образования» (СИПКРО).

Более 20 лет фестиваль детского художественного творчества проходил в Самаре под названием «Поют татарские дети». С 2017 года фестиваль носит название «Мирас» («Наследие») и обрел новый формат. Теперь в нём принимают участие юные артисты из детских музыкальных школ, детских школ искусств, разного рода студий при домах культуры и учреждениях дополнительного образования. Количество участников растет из года в год. Расширяется и география фестиваля. В 2019 году он приобрел статус международного.

В 2020 году II Международный детско-юношеский и взрослый фестиваль-конкурс татарской культуры «Мирас» проходит под девизом: «Сохраняем культурное наследие татарского народа».

Задачами фестиваля являются: привлечение интереса детей к литературному и культурно-историческому наследию татарского народа, его музыкальному, исполнительскому, художественному и театральному наследию; сохранение, развитие и популяризация национально-культурных традиций татарского самодеятельного народного творчества.

Фестиваль-конкурс проходит по номинациям:

Вокальный соло (Татар жыры)

Вокальный ансамбль;

Фольклорный жанр;

Музыкально-инструментальное исполнительство:

Хореография «Татарча бию»

Хореография, соло: (народный танец, стилизованный народный танец,классический танец, эстрадный танец, эстрадно-спортивный танец, современный танец и др.)

Хореография, ансамбль (дуэт, трио и т.д.): (народный танец, стилизованный народный танец, классический танец, эстрадный танец, эстрадно-спортивный танец, современный танец и др.)

Художественное чтение «Нэфис суз»;

Концертные номера в национальных костюмах (вокальное и танцевальное искусство).

Декоративно-прикладное творчество (живопись, вязание, бисероплетение, резьба, валяние, лоскутное шитье и др.);

Мастер и ученик во всех номинациях конкурса (оценивается преподаватель и ученик);

Творческая семья (вокал, музыкально-инструментальное исполнительство, хореография, художественное слово).

«Профессионал» (в этой номинации выступают участники, имеющие среднее или высшее профессиональное образование).

Заявки для участия в фестивале-конкурсе подаются удобным для участника способом по адресам и реквизитам, указанным в объявлении о проведении фестиваля-конкурса в текущем году, а именно email: enrike.karuzo@ya.ru или miras.samara@ya.ru

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