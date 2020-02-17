В Самаре состоится юбилейный концерт ансамбля «Ялкынлы яшьлек»

4 апреля в 15:00 во Дворце культуры «Металлург» (г.Самара, пр.Металлургов, 75) состоится концерт татарского народного ансамбля песни, танца и поэзии «Ялкынлы яшьлек».

Ансамбль «Ялкынлы яшьлек», что в переводе означает «Пламенная молодость», был создан в 1970 году Ильгизом Колючевым, Шамилем Сатдаровым и Камилем Шамкаевым при Дворце культуры Металлургов. В 1977 году ансамбль получил звание народного, а в 1985 году стал лауреатом Всесоюзного конкурса песни, пляски и поэзии. За время своего существования ансамбль с успехом гастролировал в Москве, Казани, Санкт-Петербурге и других городах страны, а в 2013 году получил диплом Второго Поволжского фестиваля народов России.

В этом году ансамбль песни, танца и поэзии «Ялкынлы яшьлек» отмечает свой полувековой юбилей. Праздничный концерт, приуроченный к этой дате, пройдет в зале ДК «Металлург», как и 50 лет назад. В программу юбилейного концерта войдут как уже полюбившиеся публике песни и танцы, так и новый материал.

samtatnews.ru